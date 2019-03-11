Зайцева: Фуркад и Бё — это братья или кто? Зачем Логинову с ними обниматься?

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала серебряную медаль Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Второе место – это тоже победа. С такими соперниками, как у Логинова, занимать призовые места – это победа. Надо радоваться тому, что есть. Чемпионат мира для России уже не провальный. Есть серебро Логинова. Саша весь сезон выступает хорошо. В плане подготовки к нему не должно быть никаких претензий.

Если ты лидер команды, то вправе выступать во всех гонках. Я также бежала во всех гонках на чемпионатах мира и Олимпиадах. Опасаться надо тем, кто первый раз приехал на чемпионат мира, а их постоянно ставят на гонки. Вот тут можно загнать человека. Естественно, у Логинова будет какая-то усталость. Ему надо очень хорошо восстанавливаться после гонок, больше отдыхать. От этого будет зависеть, выдержит он весь чемпионат мира или нет.

Как Александру реагировать на давление «друзей» Фуркада, Бё и других? Они же на него не нападают. Чего ему с ними обниматься? Это его братья или кто?! Зачем с ними родниться? Я этого не понимаю. Саша завоевал медаль для страны. Вся Россия за него радуется. После таких нападок выиграть серебро и доказать, что он сильный, – это дорогого стоит", – приводит слова Зайцевой «Спорт день за днём».