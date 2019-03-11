Тренер эстонских лыжников задержан за склонение к употреблению допинга

Государственная прокуратура Эстонии 11 марта возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств о возможном склонении эстонских лыжников к употреблению допинга, сообщает ERR. Пока в деле только один подозреваемый — бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер. Он задержан, но после выполнения следственных действий прокуратура не будет настаивать на его аресте.

Алавера подозревают в том, что он мог склонить трех эстонских лыжников: Андреаса Веэрпалу, Карела Таммърява и Алго Кярпа — к применению кровяного допинга. Все трое ранее заявили, что Алавер предоставил им контакты немецкого врача, помогающего спортсменам принимать допинг.

Теперь эстонским следственным органам предстоит выяснить, соответствует ли эта информация действительно, а также установить, были ли в действиях Алавера признаки уголовного преступления.

Дело возбуждено по статье 195 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает за склонение к употреблению допинга наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет.