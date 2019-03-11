От нового президента ВАДА ждут полной проверки данных Московской лаборатории

Национальные антидопинговые агентства 18 стран добиваются от кандидатов на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обеспечить тщательную проверку данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщает сайт антидопингового агентства США (USADA), заявление поддержали Национальные антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, ЮАР, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

Выборы президента ВАДА запланированы на ноябрь. Полный список кандидатов на этот пост определится в мае.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.