Константинова: мою кандидатуру на ЧМ даже фанаты не рассматривали

Российская фигуристка Станислава Константинова, ставшая лучшей из взрослых фигуристок на чемпионате России, рассказала, что уже после континентального первенства не ожидала оказаться в основном составе на чемпионат мира. Окончательно всё стало ясно во время финала Кубка России в Великом Новгороде.

«Это было предсказуемо, и я уже в Великом Новгороде всё прекрасно понимала. Хорошо, что все эти страсти, бурлящие в Интернете, не коснулись меня. Все ведь обсуждали других фигуристок, а мою кандидатуру даже фанаты не рассматривали.

Готова ли, как прошлом году заменить на чемпионате мира Евгению Медведеву? Всегда нужно быть готовой к форс-мажорным обстоятельствам. После возвращения с Универсиады не собираюсь уходить в отпуск. Буду тренироваться в Питере. Возможно, даже начнем работу над новыми программами. Пока же буду поддерживать прыжки, а также учить элементы ультра-си», — приводит слова Константиновой «Спорт день за днём».