Жамбалова: надеюсь завоевать олимпийское золото уже через три года в Пекине

Четырёхкратная чемпионка зимней Универсиады в Красноярске российская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, какая из золотых медалей для неё более важна. Жамбалова победила в индивидуальной гонке на 5 км, гонке преследования на 5 км, эстафете 3×5 км и масс-старте на 15 км.

«Каждая из медалей для меня очень важна, но больше всего рада победе в индивидуальной гонке на 5 километров. В тот момент я еще проходила акклиматизацию после чемпионата мира в Зеефельде и даже на разминке чувствовала себя не очень хорошо. Да и на дистанции сначала проигрывала… Между Красноярском и Зеефельдом 6 часов разницы. Первый день практически целиком ушел на перелёт. Организму было очень тяжело. К тому же в Австрии была совершенно другая погода, иной снег и другие скорости.

Как чувствовала себя в масс-старте? В этой дисциплине важную роль играет тактика. Тренеры просили нас придерживаться командной тактики и помогать друг другу. Но на первой половине дистанции я всё время лидировала, а это достаточно тяжело. Когда же девчонки подтянулись, смогла перевести дух и выдала рывок на последних метрах.

В Красноярске было много достойных соперниц, которые не давали расслабиться. Буквально в каждой гонке приходилось работать по полной программе.

О каких рубежах в спорте мечтаю? Здесь нет никакого секрета. Хочу завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Надеюсь, это произойдёт уже через три года в Пекине», — приводит слова Жамбаловой пресс-служба ОКР.