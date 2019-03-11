Попова: мне категорически не нравится прятать свои татуировки

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала, как относится к требованию скрывать татуировки во время выступлений.

«К сожалению, мне приходится прятать мои татуировки, что мне категорически не нравится, потому что это часть моего тела. Все остальные девочки могут оголить свою спину, а я не могу. Какая-то это дискриминация по татуировочному признаку. Закрытая форма никак не влияет на прокаты, но всё-таки обида остаётся», — цитирует Попову «RT на русском».

Кроме того, Попова положительно высказалась относительно идеи поставить показательное выступление с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным.

«Хотела бы поставить номер с Мишиным? Да! Он прекрасный человек с прекрасным чувством юмора. Я думаю, мы бы сработались», — добавила спортсменка.