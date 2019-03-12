Подчуфарова — о бронзе этапа КМ-2015: зачем мне сейчас вот это всё?

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, в 2018 году объявившая о завершении спортивной карьеры, прокомментировала перераспределение медалей гонки преследования, которая состоялась на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15.

Россиянка Екатерина Глазырина, нарушившая антидопинговые правила, вернула серебряную награду, которая перешла к француженке Анаис Бескон. Бронза досталась Подчуфаровой, которая в той гонке стала четвёртой.

«Меня сегодня пару раз спросили, что я чувствую по поводу внезапно образовавшейся у меня медали КМ за сезон 2015. Назад, как в «бумеранге», не вернёшься. Биатлон, да и жизнь, не терпит сослагательного.

Вы смеётесь? Да какая мне по большому счёту разница. Это не медаль ЧМ и не медаль ОИ. Да, это могла быть моя первая личная. Но вот конкретно В ТОТ ДЕНЬ это было бы намного важнее и круче, чем сейчас (опять эта частица «бы»...). Так зачем мне сейчас вот это всё?

Тогда было бы счастье. Сегодня — «ну круто» и пошла дальше по делам.

Нет, ну конечно, я рада в глубине души, но если кто-то ждёт от меня реплик, это вряд ли…» — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».