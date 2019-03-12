Тарасов: это на первенстве водокачки тренер за биатлониста круги считает

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Тарасов возмущен реакцией председателя тренерского совета СБР Максима Кугаевского на ошибку биатлониста Евгения Гараничева в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. По мнению Кугаевского, считать штрафные кругу должен был не биатлонист, а представители тренерского штаба.

«Я прочитал интервью Кугаевского и был крайне возмущен. Можно было бы не обращать внимания на его слова, если б это говорил не имеющий отношение к биатлону человек. Но это говорит председатель тренерского совета СБР!

Есть ли вина тренерского штаба? Это вина спортсмена и только его! Только спортсмен обязан следить за своей стрельбой. Ну как это – не посмотреть на мишень, не убедиться – все ли выстрелы попали в цель?! Где вы видели, чтобы на этапах Кубка мира возле штрафных кругов стояли представители команд? Нет там никого, никогда такое не практиковалась. Это на первенстве водокачки практикуется, когда спортсмен по 12-16 кругов наматывает, у него уже головокружение от этого, тогда тренер ему подсказывает. Но на соревнованиях высшего уровня подобное вообще не практикуется. И потом, кто из тренеров мог предполагать, что Гараничев не увидел, что последняя мишень закрылась?

Слова в адрес Анатолия Хованцева по поводу его возраста? Это признак плохого воспитания. Такое сказать в адрес уважаемого человека! Хованцев в свои 70 лет соображает намного быстрее, чем 52-летний Кугаевский. У меня возникают вопросы по поводу адекватности этого человека», — приводит слова Тарасова «Советский спорт».

Кугаевский: не вина Гараничева, если тренерский штаб не соображает, что делает