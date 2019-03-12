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Универсиада-2019. Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км
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Победа горнолыжника Ефимова — в обзоре 10-го дня Универсиады в Красноярске

Победа горнолыжника Ефимова — в обзоре 10-го дня Универсиады в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

В Красноярске продолжается Всемирная зимняя Универсиада. В 10-й день соревнований было разыграно пять комплектов наград. Российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Золото выиграли женская сборная России по хоккею с шайбой, которая в финале выиграла у команды Канады со счётом 2:0; лыжница Алиса Жамбалова (масс-старт); фристайлисты Артём Набиулин и Екатерина Мальцева (оба — ски-кросс) и горнолыжник Семён Ефимов (слалом). Серебряные награды достались фристайлистам Максиму Вихрову и Анне Антоновой в ски-кроссе, а также лыжнице Екатерине Смирновой (масс-старт). Бронза в активе лыжницы Яны Кирпиченко в масс-старте.

Мужская студенческая сборная России вышла в финал Универсиады, обыграв Канаду со счётом 5:1.

Видеообзор соревнований доступен на «Чемпионате».

Сборная России является безоговорочным лидером общекомандного медального зачёта. На счету российской команды 109 медалей (40 золотых, 38 серебряных, 31 бронзовая).

Сборная России выиграла 109 медалей и лидирует в зачёте Универсиады-2019
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