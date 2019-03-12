Победа горнолыжника Ефимова — в обзоре 10-го дня Универсиады в Красноярске

В Красноярске продолжается Всемирная зимняя Универсиада. В 10-й день соревнований было разыграно пять комплектов наград. Российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Золото выиграли женская сборная России по хоккею с шайбой, которая в финале выиграла у команды Канады со счётом 2:0; лыжница Алиса Жамбалова (масс-старт); фристайлисты Артём Набиулин и Екатерина Мальцева (оба — ски-кросс) и горнолыжник Семён Ефимов (слалом). Серебряные награды достались фристайлистам Максиму Вихрову и Анне Антоновой в ски-кроссе, а также лыжнице Екатерине Смирновой (масс-старт). Бронза в активе лыжницы Яны Кирпиченко в масс-старте.

Мужская студенческая сборная России вышла в финал Универсиады, обыграв Канаду со счётом 5:1.

Видеообзор соревнований доступен на «Чемпионате».



Сборная России является безоговорочным лидером общекомандного медального зачёта. На счету российской команды 109 медалей (40 золотых, 38 серебряных, 31 бронзовая).