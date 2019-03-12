Зайцева: если Гараничев удлинил себе дистанцию — это его проблемы

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала ситуацию с Евгением Гараничевым, который в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде пробежал лишний штрафной круг.

«Спортсмен должен считать круги и ни на кого не рассчитывать. На штрафном круге, никто кричать и считать за него не будет.



В Эстерсунде штрафной круг находится в стороне от тренерской биржи. По правилам соревнований на штрафном кругу нельзя подсказывать. Там не стоят тренеры, поэтому Евгению никто не подсказывал. Если спортсмен бежит гонку, должен контролировать её от А до Я. Бывает, что тебя заклинивает, ошибаешься от усталости, но тем и сильны победители, что они всё контролируют до финишной черты.



Зачем его штрафовать? Если он удлинил себе дистанцию — это его проблемы. Если бы получилось меньше, то наказали бы.

Думаю, что на его участие в эстафете это никак не влияет. Женя опытный спортсмен. Он должен собраться после таких ошибок. Наоборот, показать максимум в эстафете", — приводит слова Зайцевой «Спорт день за днём».

Победителем гонки стал украинец Дмитрий Пидручный, Гараничев финишировал девятым.

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