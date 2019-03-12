Хованцев: про Гараничева я уже всё сказал

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление команды на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). В активе россиян одна серебряная награда, завоёванная Александром Логиновым в спринте.

«Действительно, в четырёх гонках нам не хватило удачи. В целом ребята показали достойный ход и хорошую стрельбу, но смазывали концовку. Особенно обидно за Катю Юрлову, допустившую совсем не обязательный промах на стойке. Так бы она была на подиуме. Про Гараничева я уже всё сказал. Надеюсь, оплошность не будет для него сильным психологическим ударом и он продолжит хорошо выступать на этом чемпионате мира.

Дай бог, чтобы это была не последняя медаль Логинова на этом чемпионате мира. Он в хорошей форме, даже несмотря на не самый удачный результат в гонке преследования. Главное, чтобы Сашу не подводила стрельба", — цитируют Хованцева «Известия».

Сегодня, 12 марта, на чемпионате мира состоится женская индивидуальная гонка.

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