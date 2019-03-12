Д. Васильев: вообще не понимаю, за какие заслуги Старых взяли на чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что биатлонистка Ирина Старых досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде.



«Это вообще было очень странное решение — взять её на чемпионат мира. Она выступала невыразительно на стартах перед чемпионатом мира, я вообще не понимаю, за какие заслуги её взяли. Видно, что человек совсем не готов, лучше тогда было взять какую-нибудь молоденькую девочку, которая, может, даже отбор не прошла, но является перспективной по мнению тренерского штаба. Возьмите молодую, чтобы она посмотрела, что такое чемпионат мира и большой биатлон, поварилась в этой обстановке, ну зачем везти человека, который не готов.



Сложно сказать, в чём причина такого состояния Старых, но, насколько я слышал, у неё со здоровьем не всё в порядке было, а это самое главное. Если нет здоровья, то можно какие угодно тренировки делать, но толку никакого не будет. Поэтому, надо было со здоровьем разбираться, а потом уже дальше планировать тренировочный процесс. Но, к сожалению, этого не было сделано соответствующим образом», — цитирует Васильева ТАСС.

На чемпионате мира Старых выступила в спринте и гонке преследования, в которых заняла 44-е и 45-е места соответственно.