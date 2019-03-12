Ярошенко: думаю, россияне ещё поднимутся на подиум в Эстерсунде

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от мужской индивидуальной гонки, которая пройдёт в рамках чемпионата мира по биатлону завтра, 13 марта.



«Этого времени должно хватить для полного восстановления. Наверняка Логинова как лидера сборной поставят на эту гонку. Он сам этого хочет, понимая, что это возможность себя реализовать. Вторым будет Гараничев. Кого ещё из парней поставят на индивидуальную гонку, можно только гадать. У девушек тоже не всё так плохо. На этом чемпионате мира уже хватает сенсаций, чего только стоит золото украинца Дмитрия Пидручного в гонке преследования. Поэтому при удачном стечении обстоятельств девочки могут взять медаль. В целом я думаю, что наши спортсмены ещё поднимутся на подиум в Эстерсунде, будем болеть за них», — цитируют Ярошенко «Известия».

Дмитрий также оценил форму Матвея Елисеева.

«Матвей в неплохой форме, и спринт это показал. Елисеев показал хорошую скорость, но подвела стрельба. Скорее всего, это вопрос психологии, всё-таки для спортсмена это был дебют на чемпионате мира. Думаю, что он побежит в эстафете. У нас не так много быстрых парней — и Матвей один из них. В тренерском штабе понимают, что ставку надо делать на скоростных спортсменов. Мы знаем, как быстро бегут французы, немцы, норвежцы. Уверен, что Елисеев не подведёт и справится со стрельбой, тем более в эстафете есть три дополнительных патрона», — сказал Ярошенко.