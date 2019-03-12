Министр: Полторанин не применял кровяной допинг, но сдавал кровь немецкому врачу

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал ситуацию с лыжником Алексеем Полтораниным, который был задержан полицией на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) по подозрению в нарушении антидопинговых правил. После дачи показаний спортсмен был отпущен на свободу.



Спортсмен намеревался воспользоваться запрещенным методом, но факт применения кровяного допинга не подтвердился.

«Полторанин объяснил, что произошло, в прессе. К нашему счастью, он не применял кровяной допинг, но сдавал кровь доктору из Германии. Сейчас мы ведём переговоры с юристами, адвокатами. Я хочу вам сказать, что и тренер, и сам лыжник сказали, что переливания крови не было. Факта не было, австрийская полицейская служба официально это заявила, мы же запрос делали.

Однозначно, мы против допинга. Он никогда к хорошему не приводит. Простая погоня за медалями потом всё равно всплывает. Зачем это нам надо? Когда была лондонская Олимпиада, как чествовали – семь медалей! Четыре золотых медали забрали. Зачем такие факты нужны?" — цитирует министра «Sputnik Казахстан».

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