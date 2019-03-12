Селифонов: зачем надо было брать Старых на чемпионат мира?

Александр Селифонов, старший тренер сборной России по биатлону на Универсиаде в Красноярске, прокомментировал информацию о том, что биатлонистка Ирина Старых досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Учитывая, в какой форме находится Старых, не понимаю, зачем надо было брать её на чемпионат мира. Лучше было дать возможность выступить кому-то из молодых спортсменок», — цитируют Селифонова «Известия».

Селифонов также оценил возможность участия в гонках чемпионата мира Эдуарда Латыпова, Никиты Поршнева и Александра Поварницына.



«Я бы проверил в деле кого-то из этой троицы. Все считают их молодыми, но им уже 23-24 года. Этот тот возраст, когда они должны бороться за высокие места и иметь постоянный опыт выступления на этапах Кубка мира. В Эстерсунде есть возможность понять, на что они способны», — сказал Селифонов.