Константинова: хочу попасть на Олимпиаду и выиграть её

Российская фигуристка, призёр Универсиады Станислава Константинова заявила о желании попасть на Олимпийские игры.



«На самом деле хочется попасть на Олимпиаду и выиграть её. Это желание каждого спортсмена. Но лёд скользкий. Спорт — это такая вещь: сегодня ты звезда, а завтра проваливаешься. Фигурное катание непостоянно. Сегодня один лидер, завтра — другой. И я не хочу стоять на месте. Есть желание показать, что я на что-то способна и готова не просто куда-то отбираться, но и выигрывать», – цитирует Константинову издание «Известия».



Напомним, Станислава стала бронзовым призёром Универсиады в Красноярске. 18-летняя уроженка Санкт-Петербурга уступила лишь японке Маи Махаре и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.