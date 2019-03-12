Большунов вошёл в состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Драммене

Сегодня, 12 марта, в Драммене (Норвегия) состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам. Официальный сайт Федерации лыжных гонок России опубликовал состав российской команды на эти соревнования.

Мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки классическим стилем.

Состав сборной России

Женщины

Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Татьяна Алёшина, Евгения Шаповалова, Христина Мацокина.

Мужчины

Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Сергей Ардашев.

На минувшей неделе Александр Большунов гарантировал себе победу в дистанционном зачёте Кубка мира в сезоне-2018/19. Благодаря победе в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Осло Александр возглавил общий зачёт Кубка мира.