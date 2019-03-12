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Контантинова: провокационные фото Туктамышевой? Вряд ли я буду так действовать

Контантинова: провокационные фото Туктамышевой? Вряд ли я буду так действовать
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка, призёр Универсиады Станислава Константинова прокомментировала ажиотаж, который возник вокруг взрослого женского фигурного катания в последние годы.

«Понятно, что ко мне не такое колоссальное внимание, как к Загитовой, Медведевой и Туктамышевой. Но я и не жажду его, как кто-то другой. При этом, когда в начале сезона я ехала на свой первый этап Гран-при в Хельсинки, по моему хештегу в «Инстаграме» публикаций было раза в три меньше, чем сейчас.

Так получилось, что в Финляндии я была в новом платье. И после тренировок хотелось посмотреть, как выгляжу в костюме со стороны. Но не нашла ни одного фото, ни одного видео с собой в этом облике. Однако уже к чемпионату Европы и Универсиаде в соцсетях появилось огромное количество фото и видео с моих тренировок. Сейчас чувствую внимание — мне приятно.

Провокационные фото и посты Туктамышевой поднимают её популярность? Пожалуй, воздержусь от комментариев. Но, наверное, вряд ли буду так действовать», – цитирует Константинову издание «Известия».

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