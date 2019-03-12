Прокунин: колебались, заявлять ли Меркушину на индивидуальную гонку на ЧМ

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин сообщил, что участие Анастасии Меркушиной в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде было под вопросом.



«Анастасия Меркушина находится в хорошем состоянии. В условиях хорошей стрельбы – это то, что она умеет делать, – мы вправе рассчитывать на высокий результат. Настя в перечне тех, кто претендует на попадание в масс-старт. У нас были разные мысли, мы колебались, заявлять ли её на индивидуалку. Возможно, лучше было бы подготовиться к одиночной смешанной эстафете и иметь больше шансов на медаль там, чем в масс-старте быть 5-6-й или 4-й, что ещё обиднее. Поэтому мысли были такие. Но сейчас видим, что состояние её хорошее, она выдержит марафон в виде чемпионата мира.



Индивидуальная гонка, как показывает практика, это всегда сюрпризы, особенно на чемпионатах мира. Это четыре рубежа, где лёжа проверяется точность, а стоя – профессионализм. Тем более очень многие спортсмены претендуют на попадание в призы. Не обязательно обладать выдающимися скоростными качествами, достаточно закрыть все мишени, быть середнячком по дистанции, и у тебя будет хороший результат. Поэтому здесь многие страны рассчитывают на эту гонку. Среди них и мы», — цитирует Прокунина «UA: Біатлон».

Гонка состоится сегодня, 12 марта.