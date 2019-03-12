Круглов – о лишнем штрафном круге Гараничева: уж до двух считать-то все умеют

Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов прокомментировал эпизод, случившийся на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Евгений Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного.



«Установки для всех работают одинаково. Я убеждён, что, когда спортсмен уходит с рубежа, он просто обязан посмотреть на установку и зафиксировать свой результат. Судя по комментариям Жени, которые я читал, он этого не сделал и ориентировался по ощущениям. И кто тут мог ему помочь?



Действительно, очень редко, но бывает, что биатлонист теряется в количестве пройденных кругов. Но это случается, когда промахов три и более. Ты наматываешь эти штрафные метры и уже забываешь, сколько прошёл. Но уж до двух считать-то все умеют. При всём уважении к Жене Гараничеву, уж слишком много у него последнее время совпадений. То на старт опоздал, то на установку не посмотрел. Это всё-таки профессиональный спорт.



Женя – призёр Олимпиады, а не 16-летний юниор с глазами на лбу, который делает первые шаги.



Я сейчас не в команде и не знаю точных причин происходящего. Тут надо разбираться, какие отношения в коллективе, что происходит в жизни у Жени. Я думаю, что сам спортсмен должен серьёзно задуматься над всем происходящим. Также есть тренерский штаб и федерация. Именно их задача найти причины и разобраться с ними. А мы будем смотреть и комментировать биатлон и искренне болеть за наших спортсменов», – цитирует Круглова «Спорт-экспресс».

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