Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Хоккей с шайбой. Финал. Россия — Словакия
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Редькин: пока сборная России на чемпионате мира по биатлону не впечатляет

Редькин: пока сборная России на чемпионате мира по биатлону не впечатляет
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Эстерсунде. В активе россиян одна серебряная награда, завоёванная Александром Логиновым в спринте.

«Пока наша команда не впечатляет. Особенно настораживает стрельба. Саша Логинов в спринте попал, а вот в пасьюте намазал прилично. Сборная России проводила специальный сбор перед турниром. Должны были после него в плане скорости посвежее выглядеть.

Чего жду от женской команды? При безупречной стрельбе можно на медаль рассчитывать. Но с промахами скорость не позволит спортсменкам бороться за медали.

В каком-то из личных стартов у мужчин и в эстафетах можно попасть на пьедестал. Конечно, в таких условиях сложно стрелять. Но приспособиться можно. Тому, кто умеет стрелять при ветре, – дополнительный плюс. У меня в своё время было так: при ненастной погоде я мазал меньше, чем соперники», — цитирует Редькина «Тюменская арена».

Сегодня, 12 марта, на чемпионате мира состоится женская индивидуальная гонка.

«Россия выиграет ещё три медали. Будет и золото». И это не русский прогноз
В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент