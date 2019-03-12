Редькин: пока сборная России на чемпионате мира по биатлону не впечатляет

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Эстерсунде. В активе россиян одна серебряная награда, завоёванная Александром Логиновым в спринте.

«Пока наша команда не впечатляет. Особенно настораживает стрельба. Саша Логинов в спринте попал, а вот в пасьюте намазал прилично. Сборная России проводила специальный сбор перед турниром. Должны были после него в плане скорости посвежее выглядеть.

Чего жду от женской команды? При безупречной стрельбе можно на медаль рассчитывать. Но с промахами скорость не позволит спортсменкам бороться за медали.

В каком-то из личных стартов у мужчин и в эстафетах можно попасть на пьедестал. Конечно, в таких условиях сложно стрелять. Но приспособиться можно. Тому, кто умеет стрелять при ветре, – дополнительный плюс. У меня в своё время было так: при ненастной погоде я мазал меньше, чем соперники», — цитирует Редькина «Тюменская арена».

Сегодня, 12 марта, на чемпионате мира состоится женская индивидуальная гонка.