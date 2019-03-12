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Трефилов выписан из больницы, врачи запретили ему форсировать восстановление

Трефилов выписан из больницы, врачи запретили ему форсировать восстановление
Другие / Гандбол

Главный тренер женской гандбольной сборной России и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов выписан из больницы. Генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер навестил наставника и обсудил с ним ход восстановления и возвращения к работе. Трефилов 19 февраля перенёс операцию на сердце.

«Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, он выполняет все рекомендации врачей, здоровье и силы возвращаются, ну а шутить он не переставал и находясь в больнице», — приводит слова Вальтера официальный сайт клуба.

По словам генерального директора, врачи запретили тренеру форсировать восстановление. С 14 марта Трефилов пройдёт двухнедельную реабилитацию в одном из санаториев Краснодарского края.

5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок.

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