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Медведева отписалась от Туктамышевой в «Инстаграме» после публикации мемов с ней

Фото: РИА Новости
Медведева отписалась от Туктамышевой в «Инстаграме» после публикации мемов с ней
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева перестала следить за соотечественницей Елизаветой Туктамышевой в «Инстаграме».

Случилось это после публикации результатов конкурса, опубликованных в «инстаграме» Елизаветы. Фигуристка выбрала самые смешные, на её взгляд, картинки про себя, придуманные пользователями. На некоторых из них фигурировала и Медведева.

Ранее стало известно, что Туктамышева не попала в список основных участниц грядущего чемпионата мира в Японии. Вместе со Станиславой Константиновой Елизавета отправится в Сайтам в качестве запасной.

«Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили. Но я боец, и я вернусь», — так Туктамышева тогда прокомментировала решение тренерского штаба в своём «твиттере».

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