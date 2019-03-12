Зайцева: считаю неправильной реакцию Павловой на критику

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала реакцию Евгении Павловой на критику в её адрес в социальных сетях.



«Я считаю, что это неправильно. Ты приехала на чемпионат мира и должна думать о предстоящей гонке. Это её дело, ради которого она отбиралась на ЧМ.



Если Женя – сильная, то пускай реагирует на болельщиков. Этого, наверное, нельзя ей запретить. Если она хочет поберечь себя, то лучше вообще не читать эти комментарии. Никого не провоцировать. Людей много разных, а у каждого свое мнение», — приводит слова Зайцевой «Спорт день за днём».

Напомним, Павлова неудачно выступила в смешанной эстафете на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция), после чего в её адрес посыпались оскорбления от болельщиков.

Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+ Она делает злым болельщикам прямое и жёсткое предложение. Да что вообще происходит в российском биатлоне?

И кому теперь вешаться? Как Павлова позакрывала рты своей стрельбой Российская биатлонистка Павлова не успела сделать пост по ходу гонки преследования. Зато показала, что вешаться могут все её критики.

Павлова: зачем мне пишут, что я должна сдохнуть?