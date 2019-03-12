Тренер — о пропуске Херрман индивидуальной гонки на ЧМ: это её решение

Старший тренер женской сборной Германии по биатлону Кристиан Мерингер прокомментировала отсутствие новоиспечённой чемпионки мира Денизе Херрман в стартовом списке участников индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).



«Это её решение. С позиции тренерского штаба она могла бы стартовать, потому что уже добилась хороших результатов на этих соревнованиях. Но она хочет сосредоточиться на гонках, которые пройдут в выходные.

Мы думаем о составе команды на эстафету, но сейчас сосредоточены на ближайшем старте. Позже мы определимся с заявкой», — приводит слова Мерингер Bild.



На чемпионате мира в Эстерсунде Херрман уже завоевала две медали — серебряную в смешанной эстафете и золотую в гонке преследования.

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