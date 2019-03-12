Внеочередной конгресс IBU пройдёт 18-20 октября 2019 года

Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов пройдёт с 18 по 20 октября 2019 года, сообщает официальный сайт IBU. Даты были подтверждены на заседании исполкома IBU в Эстерсунде (Швеция), где проходит чемпионат мира по биатлону.

На заседании также были рассмотрены вопросы реформы управления союзом и будущей структуры организации.

«Подтверждение проведения внеочередного конгресса — это ещё один шаг в нашем стремлении вывести биатлон в новую эру. Прогресс, который был достигнут в последние месяцы, вдохновляет. Важно продолжать следовать цели внедрения необходимых реформ, чтобы заверить в том, что IBU движется в правильном направлении», — сказал президент IBU Олле Далин.

Также было подтверждено, что временно исполняющая обязанности главы антидопингового департамента IBU Сара Фуссек вошла в рабочую группу по восстановлению в правах Союза биатлонистов России. Вторым представителем IBU в рабочей группе является член исполкома организации Франц Штайнле.

Следующее заседание исполкома IBU состоится в Мюнхене 25-28 апреля.