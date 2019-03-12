Мини-футбольный клуб «БЛиК» объявил о снятии с чемпионата России по мини-футболу. О причинах и дальнейшей судьбе клуба не сообщается.



«Официально: МФК «БЛиК» снялся с чемпионата России по мини-футболу. Мы благодарим всех болельщиков и любителей мини-футбола, которые поддерживали нашу команду. Огромное вам спасибо!» – гласит заявление, опубликованное в «инстаграме» команды.

Свой последний матч команда из Нефтеюганска провела 9 марта, разгромно уступив МФК «Динамо-Самара» со счётом 4:13. По итогам 14 туров чемпионата России «БЛиК» с 15 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы.