Хованцев: если послушать некоторых, у нас будто стадо дебилов собралось

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал заявление председателя тренерского совета Максима Кугаевского, который выразил мнение, что лишний штрафной круг в исполнении Евгения Гараничева в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде – это ошибка и вина тренерского штаба.

«Он очень ревностно относится к состоянию и результатам своих спортсменов. И порой неадекватно оценивает ситуацию. Вот опоздал Гараничев в Америке – у него снова виноваты тренеры. Но такие вещи должен контролировать спортсмен. Перед гонками мы проводим собрания и, помимо тактики, описания ветровой ситуации и разбора ошибок, каждый раз напоминаем об организационных моментах.



А если послушать некоторых, то возникает ощущение, как будто у нас стадо дебилов собралось, и никто не знает, что делать. Просто шарахаемся из стороны в сторону. Но, извините меня, сколько лет тот же Гурьев проработал в женской сборной? Он не знает, что делать?



Странно, конечно, что председатель тренерского совета сейчас – антагонист направлению работы федерации. По нему тоже можно много чего сказать. Вот почему Вьюхин не в команде? Где его результаты? Его не хотели отдавать в сборную, говорили, что у них сильнейшие специалисты по стрелковой подготовке. И где сейчас стрельба Вьюхина? А что с Малеевым? Летом он выступал очень хорошо, но после этого пропал. Форсировали? Даже на юниорский чемпионат мира не отобрался. Вопросов задавать можно много.



Я не против дискуссий и споров. Но всё-таки работать мы должны в одном направлении. Вот председателю тренерского совета следует сосредоточиться в работе с тренерами на местах, доносить там политику развития биатлона. Основная сборная – в гораздо меньшей степени его вопрос. Если каждый будет учить как готовить, можете представить, что будет?



Доверили готовить основную команду нам. Вот придёт апрель – и мы будем отчитываться. По каждому. Что случилось с Павловой, почему в таком состоянии Цветков и Бабиков. Там тренеры будут любые задавать вопросы. А постоянно критиковать сейчас – это не очень корректно», – цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».

На чемпионате мира в Эстерсунде сборная России пока завоевала одну награду — серебро в спринте взял Александр Логинов.

Кугаевский: не вина Гараничева, если тренерский штаб не соображает, что делает

Хованцев: про Гараничева я уже всё сказал