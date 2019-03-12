Определились чемпионы России по биатлону в патрульных гонках

В Уфе в рамках седьмого этапа Кубка России по биатлону были разыграны награды чемпионата России в патрульных гонках. У мужчин победила команда Новосибирской области. У женщин первенствовала объединённая команда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает официальный сайт СБР.

Биатлон. Чемпионат России. Уфа. Патрульная гонка. 25 км. Мужчины

1. Новосибирская область (Максим Буртасов, Сергей Неверов, Сергей Максимцов, Сергей Заозёров, Александр Веприк) — 55.03,8 (3).

2. УрФО (Иван Печёнкин, Евгений Идинов, Игорь Шетько, Семён Бей, Алексей Барышников) — +1.03,0 (5).

3. Башкортостан (Александр Бабчин, Алексей Петров, Александр Жирный, Эдуард Мустафин, Валентин Михайлов) — +1.43,8 (3).



Патрульная гонка. 20 км. Женщины

1. СФО-ДВФО (Лейсан Бикташева, Галина Нечкасова, Анастасия Евсюнина, Татьяна Новоженина, Юлия Огаркова) — 49.59,9 (5).

2. СЗФО (Арина Овчинникова, Карина Талменёва, Алина Стремоус, Анастасия Рудакова, Виктория Захаренкова) — +4.50,6 (7).

3. ПФО (Эдита Васильева, Полина Силкина, Виктория Ковалёва, Ольга Дмитриева, Джамилия Баранова) — +4.51,5 (4).