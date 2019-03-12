Непряева, Шаповалова и Белорукова вышли в полуфинал спринта на этапе в Драммене

В Драммене (Норвегия) стартовал 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В полуфинал соревнований в спринте классическим стилем у женщин вышли три представительницы России — призёр Олимпийских игр Наталья Непряева, двукратный призёр Олимпийских игр Юлия Белорукова и Евгения Шаповалова. В своих четвертьфинальных забегах Наталья и Евгения финишировали вторыми. Непряева преодолела дистанцию за 2.54,88, Шаповалова — за 2.58,66.



Юлия Белорукова в первом четвертьфинале стала четвёртой (2.53,47) и прошла дальше в статусе «лаки-лузера». Татьяна Алёшина во втором старте финишировала шестой (2.57,99). Наталья Матвеева в третьем четвертьфинале показала третий результат (2.56,54).



Сегодня, 12 марта, в Драммене также пройдут спринтерские гонки у мужчин.

Большунов вошёл в состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Драммене