Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 13 марта.



На старт выйдут Александр Логинов, Александр Поварницын, Евгений Гараничев и Никита Поршнев, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров. Гонка начнётся в 18:10 мск.

Сегодня, 12 марта, в Эстерсунде пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км. Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая пятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (49-й), Светлана Миронова (64-й) и Лариса Куклина (95-й). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию события.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта. С полным расписанием мирового первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».