Непряева пробилась в финал спринта на этапе КМ по лыжным гонкам в Драммене

Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). В первом полуфинале она продемонстрировала третий результат — 2.52.88. Её соотечественница Юлия Белорукова финишировала шестой (2.53,60).

Во втором полуфинале Евгения Шаповалова заняла шестое место (2.58,13).

Лучший результат в полуфинале продемонстрировала представительница Норвегии Майкен Касперсен Фалла — 2.51,90. В финал также вышли шведка Стина Нильссон, американка Джессика Диггинс, а также норвежки Астрид Якобсен и Анна Свендсен.

По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россиянки Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева. В мужских соревнованиях россияне пробиться в полуфинал не смогли.