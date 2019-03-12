Лыжница Непряева стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Астрид Якобсен.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Драммен, Норвегия
Спринт классическим стилем. Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.56,12.
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0,80.
3. Наталья Непряева (Россия) — +1,06.
4. Стина Нильссон (Швеция) — +1,28.
5. Джессика Диггинс (США) — +5,38.
6. Анна Свендсен (Норвегия) — +7,59.
По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россиянки Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева, по итогам полуфиналов — Юлия Белорукова и Евгения Шаповалова.
Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
12 марта 2019 года, вторник. 16:35 МСК
1
Майкен Касперсен Фалла
Норвегия2:56.12
2
Астрид Якобсен
Норвегия+0.8
3
Наталья Непряева
Россия+1.0
Непряева пробилась в финал спринта на этапе КМ по лыжным гонкам в Драммене