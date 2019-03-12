Лыжница Непряева стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Астрид Якобсен.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Драммен, Норвегия

Спринт классическим стилем. Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.56,12.

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0,80.

3. Наталья Непряева (Россия) — +1,06.

4. Стина Нильссон (Швеция) — +1,28.

5. Джессика Диггинс (США) — +5,38.

6. Анна Свендсен (Норвегия) — +7,59.

По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россиянки Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева, по итогам полуфиналов — Юлия Белорукова и Евгения Шаповалова.