Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо победил в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Второе место занял его соотечественник Эйрик Брандсдаль. Третьим стал француз Ришар Жуве.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Драммен, Норвегия
Спринт классическим стилем. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.38,03.
2. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +0,89.
3. Ришар Жуве (Франция) — +2,17.
4. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) — +3,34.
5. Оскар Свенссон (Швеция) — +3,63.
6. Поль Трёан Эуне (Норвегия) — +4,01.
По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Краснов.
Лыжные гонки. КМ-2018. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
12 марта 2019 года, вторник. 16:48 МСК
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия2:37.90
2
Эйрик Брандсдаль
Норвегия+0.8
3
Ришар Жуве
Франция+2.1
Большунов и Ретивых не сумели выйти в полуфинал спринта на этапе КМ в Драммене