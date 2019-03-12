Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо победил в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Второе место занял его соотечественник Эйрик Брандсдаль. Третьим стал француз Ришар Жуве.



Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Драммен, Норвегия

Спринт классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.38,03.

2. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +0,89.

3. Ришар Жуве (Франция) — +2,17.

4. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) — +3,34.

5. Оскар Свенссон (Швеция) — +3,63.

6. Поль Трёан Эуне (Норвегия) — +4,01.



По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Краснов.

