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Резцова: у российских биатлонисток не будет медалей в индивидуальной гонке на ЧМ

Резцова: у российских биатлонисток не будет медалей в индивидуальной гонке на ЧМ
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

«Шансы сборной России на медали в этой гонке? Медалей не будет. Я не комментирую почему. Просто хочу сказать, что медалей не будет. С этими вопросами обращайтесь к Норицыну, который готовит девочек. Ещё есть эстафета и супермикст. Там, может быть, они чего-нибудь да как-нибудь принесут.

Ирина Старых из-за проблем со здоровьем заканчивает выступление уже с начала сезона. И зачем они её всё возят и возят – вопрос, конечно, хороший, но не ко мне", – цитирует Резцову «Спорт день за днём».

Женская индивидуальная гонка на ЧМ в Эстерсунде начнётся сегодня, 12 марта, в 17:30 по московскому времени.

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