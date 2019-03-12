Резцова: у российских биатлонисток не будет медалей в индивидуальной гонке на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.



«Шансы сборной России на медали в этой гонке? Медалей не будет. Я не комментирую почему. Просто хочу сказать, что медалей не будет. С этими вопросами обращайтесь к Норицыну, который готовит девочек. Ещё есть эстафета и супермикст. Там, может быть, они чего-нибудь да как-нибудь принесут.

Ирина Старых из-за проблем со здоровьем заканчивает выступление уже с начала сезона. И зачем они её всё возят и возят – вопрос, конечно, хороший, но не ко мне", – цитирует Резцову «Спорт день за днём».



Женская индивидуальная гонка на ЧМ в Эстерсунде начнётся сегодня, 12 марта, в 17:30 по московскому времени.