Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Драммене (Норвегия). Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Краснов выбыли из борьбы за награды по итогам четвертьфиналов.
Клебо опережает Большунова в общем зачёте КМ на 31 балл.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1281.
2. Александр Большунов (Россия) — 1250.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 802…
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 708
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 670
6. Сергей Устюгов (Россия) – 633
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 609...
12. Андрей Мельниченко (Россия) – 481
13. Андрей Ларьков (Россия) – 475…
16. Денис Спицов (Россия) – 413…
21. Глеб Ретивых (Россия) – 297
22. Евгений Белов (Россия) – 294…
25. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…
38. Алексей Червоткин (Россия) – 156…
42. Александр Бессмертных (Россия) – 139.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Фалуне (Швеция) 16-17 марта.