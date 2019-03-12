Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Драммене (Норвегия). Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Краснов выбыли из борьбы за награды по итогам четвертьфиналов.

Клебо опережает Большунова в общем зачёте КМ на 31 балл.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1281.

2. Александр Большунов (Россия) — 1250.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 802…

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 708

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 670

6. Сергей Устюгов (Россия) – 633

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 609...

12. Андрей Мельниченко (Россия) – 481

13. Андрей Ларьков (Россия) – 475…

16. Денис Спицов (Россия) – 413…

21. Глеб Ретивых (Россия) – 297

22. Евгений Белов (Россия) – 294…

25. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…

38. Алексей Червоткин (Россия) – 156…

42. Александр Бессмертных (Россия) – 139.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Фалуне (Швеция) 16-17 марта.