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Ростовцев: в Европе биатлонисты всё добывают сами, у нас кто-то кому-то должен

Ростовцев: в Европе биатлонисты всё добывают сами, у нас кто-то кому-то должен
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением о проблемах в российском биатлоне.

«Почему в Европе вызревают Фуркады, а у нас при госпрограмме, снеге и массовости не Фуркады? Несколько причин. Методическое отставание, настороженное отношение к новизне в тренировках, бюджетное финансирование, как ни странно. В России деньги на детский биатлон выделяет государство. Это лучше, чем ничего, но в пересчёте на одного юного спортсмена выходит не так много. В Европе в детей вкладываются родители. Там выше уровень доходов, поэтому молодёжь бегает на нормальных лыжах по нормальным трассам, стреляет хорошими патронами из хороших винтовок, получает от тренеров качественные знания. Всё по-другому, не говоря уж о культе лыж в Норвегии и Швеции. Европейцам далеко ездить не надо, трассы и глетчеры под боком.

Ну и мотивация, конечно. Там мотивация — любовь к спорту. Им занимаются, понимая: зарабатывать на жизнь придётся другим. Нужно хорошо закончить школу, университет, получить профессию. В России спорт и есть профессия. Уже в 18-20 лет наши прикидывают, сколько станут зарабатывать, если будут хорошо выступать. Им всё дадут и принесут, пусть только бегают. В результате — разная приспособленность к жизни и спорту, разный иммунитет. Там всё добывают сами, здесь кто-то кому-то что-то должен. Там люди вкладывают заработанное в тренеров, экипировку, условия, активно работают с рекламой и СМИ, капитализируя имя. Здесь полное обеспечение, зарплата, неготовность планировать жизнь, более потребительское отношение. «А почему вы не заложили в командировку билет на аэроэкспресс до Шереметьево?» Купить и потом представить к оплате — даже это вызывает недоумение», — цитирует Ростовцева «Матч ТВ».

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