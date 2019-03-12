Бронза Непряевой — в обзоре спринтов на этапе Кубка мира в Драммене

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Астрид Якобсен.
В мужской гонке победил норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Краснов.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Драммен, Норвегия
Спринт классическим стилем. Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.56,12.
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0,80.
3. Наталья Непряева (Россия) — +1,06.
4. Стина Нильссон (Швеция) — +1,28.
5. Джессика Диггинс (США) — +5,38.
6. Анна Свендсен (Норвегия) — +7,59.
Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.38,03.
2. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +0,89.
3. Ришар Жуве (Франция) — +2,17.
4. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) — +3,34.
5. Оскар Свенссон (Швеция) — +3,63.
6. Поль Трёан Эуне (Норвегия) — +4,01.