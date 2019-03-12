Бронза Непряевой — в обзоре спринтов на этапе Кубка мира в Драммене

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Астрид Якобсен.

В мужской гонке победил норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. По итогам четвертьфиналов из борьбы за награды выбыли россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Андрей Краснов.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап. Драммен, Норвегия

Спринт классическим стилем. Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.56,12.

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0,80.

3. Наталья Непряева (Россия) — +1,06.

4. Стина Нильссон (Швеция) — +1,28.

5. Джессика Диггинс (США) — +5,38.

6. Анна Свендсен (Норвегия) — +7,59.



Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.38,03.

2. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +0,89.

3. Ришар Жуве (Франция) — +2,17.

4. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) — +3,34.

5. Оскар Свенссон (Швеция) — +3,63.

6. Поль Трёан Эуне (Норвегия) — +4,01.