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Юрлова-Перхт: на «стойке» оба промаха — мои ошибки

Юрлова-Перхт: на «стойке» оба промаха — мои ошибки
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги женской индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), в которой заняла 17-е место. Спортсменка допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.

Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Серебро выиграла итальянка Лиза Виттоцци. Тройку призёров замкнула француженка Жюстин Бреза.

«Довольна лыжным ходом. Удалось взять высокий темп в самом начале и додержать его до финиша. Расстроена промахами, они все были габаритными. На «лёжке» резко поменялся ветер, и я не успела среагировать. На «стойке» оба промаха — мои ошибки. Поняла, что «вышла из мишени», стала переизготавливаться, и тут появился ветерок. Как я ни пыталась с ним бороться, не совсем получилось», — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».

Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Куклина — 16-я
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