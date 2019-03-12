Эберг: выиграть гонку у себя дома на глазах родной публики — это бесценно

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
Серебро взяла итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина — 16-е место.
«Я провела несколько неплохих гонок здесь, но, может быть, они были недостаточно хороши. Понимала, что с чистой стрельбой могу претендовать на победу. Эта золотая медаль значит весь мир для меня. Выиграть у себя дома на глазах у родной публики — бесценно», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лидером общего зачёта Кубка мира является Виттоцци, в активе которой 818 очков.
Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.
Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Куклина — 16-я