Эберг: выиграть гонку у себя дома на глазах родной публики — это бесценно

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Серебро взяла итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина — 16-е место.

«Я провела несколько неплохих гонок здесь, но, может быть, они были недостаточно хороши. Понимала, что с чистой стрельбой могу претендовать на победу. Эта золотая медаль значит весь мир для меня. Выиграть у себя дома на глазах у родной публики — бесценно», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лидером общего зачёта Кубка мира является Виттоцци, в активе которой 818 очков.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.