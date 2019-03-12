Виттоцци: мне удалось вернуть уверенность на рубеже

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями от женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где она показала второй результат.

Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг, бронзу завоевала француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина — 16-е место.



«Я старалась стереть из памяти последнюю гонку, потому что была сильно расстроена. Сегодня мне удалось вернуть уверенность на рубеже. Тренеры сказали мне перед последней стрельбой, что я должна сработать на ноль, чтобы претендовать на медаль», — передаёт слова Виттоцци корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лидером общего зачёта Кубка мира является Виттоцци, в активе которой 818 очков.



Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.