Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Эстерсунде

Сегодня, 13 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:10 мск.



Россиянин Никита Поршнев получил первый стартовый номер, Александр Логинов — 33-й, Евгений Гараничев — 48-й, Александр Поварницын — 78-й.



Норвежец Йоханнес Бё, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус», стартует 53-м. Биатлонисты из топ-10 общего зачёта Кубка мира получили следующие стартовые номера: Арнд Пайффер (Германия) — 24-й, Симон Детьё (Франция) — 26-й, Юлиан Эберхард (Австрия) — 37-й, Мартен Фуркад (Франция) — 43-й, Беньямин Вегер (Швейцария) — 47-й, Кентен Фийон-Майе (Франция) — 59-й, Симон Эдер (Австрия) — 89-й.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

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