Бреза: в последнем месяце у меня было много провалов, но я собралась

Француженка Жюстин Бреза оценила выступление в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), где ей удалось завоевать бронзу.

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг, второй стала итальянка Лиза Виттоцци. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина — 16-е место.



«Не знаю, как это получилось. Я решила не участвовать в пасьюте, потому что финишировала 60-й в спринте. Всегда знала, на что способна. Весь сезон показывала хорошие результаты, но порой случались провалы. В последний месяц провалов было больше, но я собралась и нашла ту уверенность, которой мне так не хватало», — передаёт слова Бреза корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лидером общего зачёта Кубка мира является Виттоцци, в её активе 818 очков.



Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.