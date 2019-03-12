Поршнев стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Российский биатлонист Никита Поршнев начнёт первым индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), информирует сайт Международного союза биатлонистов.

Серебряный призёр спринта Александр Логинов получил 33-й стартовый номер, Евгений Гараничев начнёт гонку 48-м, а Александр Поварницын — 78-м. Для Поршнева и Поварницына это будет дебютная гонка на чемпионатах мира.

Норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший Большой хрустальный глобус, выйдет на старт 53-м. Французу Мартену Фуркаду достался 43-й стартовый номер.

Мужская индивидуальная гонка состоится во вторник, 13 марта. Начало — в 18:10 мск.

Сегодня, 12 марта, на чемпионате мира в Эстерсунде прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Серебро взяла итальянка Лиза Виттоцци, бронзовым призёром стала француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок показала Куклина — 16-е место.