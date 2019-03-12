Куклина: рассчитывала на более высокое место, хотя бы на топ-6

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги женской индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где показала лучший результат среди соотечественниц — 16-е место.

Победу одержала шведка Ханна Эберг. Серебро взяла итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза.

«Сегодня я рассчитывала на более высокое место сегодня. Хотя бы на топ-6. Но что-то пошло не так. Я не знаю, что сегодня произошло. Приехав сюда, у меня было хорошее самочувствие. Даже вчера я проделала хорошую работу, было нормальное состояние. Что сегодня произошло с мышцами, я не знаю. Меня с первого круга почему-то повязало, я ещё не общалась с тренером.

Я вообще не была уверена, поеду сюда или нет. Сезон получился скомканный, у меня было очень мало стартов, я всё проболела. Безусловно, была рада, что поеду на чемпионат мира. Конечно, я подозревала, что меня могут поставить именно на индивидуальную гонку.



Делает ли меня такой результат претендентом на эстафету? Я пока на эту тему ещё не общалась с тренерами. Даже не знаю, что будет", — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.