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Поварницын: внутренне по-другому относишься к старту на ЧМ, чем к этапам КМ

Поварницын: внутренне по-другому относишься к старту на ЧМ, чем к этапам КМ
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как настраивается на дебютную в своей карьере гонку на чемпионате мира.

«Рад тому, что тут нахожусь. Попадание на чемпионат мира — это большое достижение для меня. Внутренне по-другому относишься к старту, чем к этапам Кубка мира. Нет никакого ажиотажа, но по-другому настраиваешься на гонки», — цитирует Поварницына сайт телеканала «Матч ТВ».

На ЧМ в Эстерсунде (Швеция) Поварницын выйдет на старт индивидуальной гонки. За сборную России также побегут Александр Логинов, Евгений Гараничев и Никита Поршнев.

Мужская индивидуальная гонка состоится завтра, 13 марта, начало — в 18:10 по московскому времени.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

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