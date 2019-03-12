Куклина: в сборной России по биатлону не обсуждают, что нам пишут болельщики

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как ей удаётся совмещать спорт и социальные сети. По словам спортсменки, болельщики редко пишут ей какие-то гадости.

«Когда есть свободное время, с удовольствием делюсь какой-то информацией. А так это ничего сложного. Мне действительно пишут многие. Я рада, что хоть кого-то чем-то радую (смеётся). Раз не результатами, то хоть информацией.

За всё время, наверное, только два человека написали мне какой-то негатив. Но я на этот негатив ответила позитивом, улыбнулась, сказала спасибо и пообещала, что приму к сведению (улыбается). Писали не совсем хорошие и цензурные слова. Были некоторые претензии к результатам. Я их понимаю, я понимаю каждого болельщика. Им хочется видеть результат, которого у меня нет. Но и нас надо понять, мы стараемся, тренируемся, выполняем ту работу, которую дают нам тренеры. Мы хотим результата явно не меньше, чем кто-либо другой.

Обсуждают ли в команде то, что пишут болельщики? Мы стараемся не затрагивать эту тему. У нас больше позитива в команде, стараемся сделать хорошую атмосферу. Негатива в нашем мире и так много. Надо чаще улыбаться", — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.