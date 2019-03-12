Миронова: на стрельбе сказывалось напряжение и излишняя аккуратность

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Миронова допустила пять промахов на четырех огневых рубежах и заняла 33-е место.



«Была отличная погода, ветра почти не было. На стрельбе сказывались напряжение и излишняя аккуратность. Это всё-таки гонка чемпионата мира. Это адекватное напряжение, но оно присутствует, и его никуда не деть. Ветер и на пристрелке был то слева, то справа. Мне повезло: когда стреляла, был практически штиль. На «лёжке» промахи были на пять часов, а стоя я стреляла и не понимала, почему промахиваюсь. Трасса была хорошая», — приводит слова Мироновой сайт телеканала «Матч ТВ».

Куклина: в сборной России по биатлону не обсуждают, что нам пишут болельщики