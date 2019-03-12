Климов стал 11-м на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Австрийский спортсмен Штефан Крафт одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере (Норвегия).



Австриец показал результат 285,7 балла. Второе место занял норвежец Роберт Юханссон (273,3 балла), третье — японец Рею Кобаяси (261,7 балла). Россиянин Евгений Климов набрал 242,3 балла и занял 11-е место.

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия



Мужчины. HS140



1. Штефан Крафт (Австрия) – 285,7 (139,0 м + 141,0 м)

2. Роберт Юханссон (Норвегия) – 273,3 (135,0+138,5)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 261,7 (130,0+137,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 260,2 (130,0+137,0)

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 254,1 (124,5+138,5)...

11. Евгений Климов (Россия) – 242,3 (131,0+128,5)