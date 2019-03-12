Исинбаева: ARD выпускает свои фильмы всегда накануне принятия решений IAAF

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что Международная федерация лёгкой атлетики (IAAF) выдвинула очень странные критерии для восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее глава рабочей группы IAAF по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен заявил, что российская сторона не выполнила два критерия, без которых возвращение ВФЛА полноправного членства в ассоциации невозможно.

«Я тут обеспокоена ситуацией с ВФЛА! Мы все надеялись, что всё-таки IAAF наконец-таки восстановит нашу федерацию и наши спортсмены будут выступать под флагом России. Но нет, новый поворот. И, что интересно, ARD выпускает свои фильмы всегда накануне принятия решений IAAF. Какая-то странная закономерность, не правда ли, друзья?

По поводу критериев всё очень странно. Не в компетенции ВФЛА предоставлять доступ к лаборатории, да и насчёт долга спорная ситуация. Знать бы, какая главная цель у IAAF во всей этой эпопее. А ведь скоро Токио-2020", — написала Исинбаева в своём «инстаграме».